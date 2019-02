La classifica parziale di Sanremo 2019 è stata svelata alla fine della seconda serata del Festival, mostrando però solamente le preferenze dei giornalisti della sala stampa dell'Ariston (nella prima serata, invece, erano state mostrate quelle della giuria demoscopica). I 12 artisti che si sono esibiti nel corso della seconda serata sono stati votati dal pubblico da casa tramite il televoto (con un peso del 40% sulla graduatoria di fine serata), dei giornalisti della sala stampa (con un peso del 30%) e dalla giuria demoscopica (30%). Gli artisti nella "zona blu" sono quelli che hanno ottenuto il punteggio più alto, gli artisti nella "zona gialla" i punteggi intermedi e quelli nella "zona rossa" i punteggi più bassi.



ZONA BLU:

Daniele Silvestri - "Argento vivo"

Arisa - "Mi sento bene"

Achille Lauro - "Rolls Royce"

Loredana Berté - "Cosa ti aspetti da me"

ZONA GIALLA:

Ex-Otago - "Solo una canzone"

Il Volo - "Musica che resta"

Ghemon - "Rose viola"

Paola Turci - "L'ultimo ostacolo"

ZONA ROSSA:

Federica Carta e Shade - "Senza farlo apposta"

Nek - "Mi farò trovare pronto"

Negrita - "I ragazzi stanno bene"

Einar - "Parole nuove"