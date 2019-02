La seconda serata di Festival di Sanremo 2019 somiglia di più al fortunato format dell’edizione 201o: più spazio a Baglioni, che canta le sue canzoni (apertura con “Noi no”), canta con gli ospiti (Fiorella Mannoia) e fa qualche siparietto autoironico: divertente quello le sue canzoni ricantate con le pernacchie assieme a Claudio Bisio. I due conduttori, l, sono sembrati decisamente più sciolti, con la Raffaele che gioca a fare le imitazioni.

Insomma, un Festival riscritto, rispetto alla prima serata, con meno canzoni in gara (questa sera solo 12, le altre domani) e più spettacolo musicale.

Detto questo: alcune note sulle canzoni al secondo passaggio - aggiorniamo questo commento in diretta, man mano che si esibiscono i cantanti.

Daniele Silvestri - "Argento vivo”. E’ tutto perfetto: l’idea, la scrittura di Silvestri, il rap di rancore, la batteria di Rondanini, la messa in scena, la regia. Chapeau.

Nek - "Mi farò trovare pronto”: anche questa sera Nek è nella prima parte della serata, e non è un caso: una canzone bella carica, interpretata con convinzione, e dal suono pieno: cresce ad ogni ascolto.

Il Volo - "Musica che resta”: al secondo ascolto la percezione della canzone non cambia: arriva dritta dove deve arrivare, è fatta per tirare giù l’Ariston, e ci riesce.

Einar - "Parole nuove": anche qua la percezione è la stessa al secondo ascolto: una canzone d’amore enfatica nell’arrangiamento, non particolarmente originale.

Arisa - "Mi sento bene”: sbaglia l’attacco di una frase, e riprende la canzone come se nulla fosse, con la faccia contenta. Un(a) cantante normale sarebbe andato/a in panico, ma lei è di un altro pianeta, e si diverte. Bravissima, e canzone “leggera” nel senso buono del termine

Achille Lauro - "Rolls Royce” Il giro di chitarra ricorda “1979” degli Smashing Pumpkins (non bestemmiate…). In sala stampa siamo circondati da gente che urla “Rolls Royce, Rolls Royce”. Talmente cazzona che fa il giro e funziona ad ogni ascolto di più.