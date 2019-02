L’agenzia Ansa riporta un comunicato di Clan, l'etichetta discografica di Adriano Celentano, e Mediaset dove si comunica che:

"Adriano Celentano, a causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere "Aspettando Adrian" e "Adrian la serie" per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti. Durante questo periodo "Aspettando Adrian" e "Adrian la serie" non andranno in onda".

Nel sito del Clan al momento, la notizia del comunicato riportato sopra non è ancora stata pubblicata, l'ultima notizia - leggi qui -, parla di uno spostamento di giorno per non entrare in competizione con il ritorno sul piccolo schermo dei gialli del commissario Montalbano:

"Lunedì 11 e 18 febbraio anche 'Adrian' si fermerà per guardare 'Il Commissario Montalbano', in onda con due nuovi episodi che celebrano i vent’anni della serie. 'Adrian', eccezionalmente in queste due occasioni, andrà in onda di martedì (il 12 e 19 febbraio) con le nuove puntate".

Tra le altre cose, nella puntata dello scorso lunedì 4 febbraio, l'ultima trasmessa, l'81enne musicista della via Gluck non è apparso in video.