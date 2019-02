TIM Data Room racconta il Festival attraverso i big data. Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2019 si sono registrati circa 359.000 tweet con l'hashtag ufficiale #Sanremo2019.

I cantanti in gara più menzionati su Twitter (con oltre 14 mila tra mention, risposte e retweet) sono stati: Il Volo, Ultimo, Simone Cristicchi, Irama e Briga.

Il picco di tweet si è avuto in occasione della performance di Patty Pravo e Briga rallentata in partenza da un imprevisto in diretta: nel minuto tra le 23:07 e le 23:08 la rete ha registrato quasi tremila tweet.

I primi 10 hashtag più utilizzati su Twitter con #Sanremo2019 sono stati: #festivaldisanremo2019, #TIMMUSIC, #OltreSanremo, #festivaldisanremo, #Sanremo, #Ultimo, #ilvolo, #MusicaCheResta, #Baglioni, #ITuoiParticolari.

La TIM Data Room, la unit di TIM che analizza i dati digital provenienti dalla Rete, in occasione del Festival di Sanremo monitora ed evidenzia i trend legati agli argomenti inerenti le serate televisive, gli ospiti e i conduttori, nonché le opinioni espresse dalla Rete sulla kermesse. Buzztrend, opinion mining, sentiment analysis sono solo alcune delle attività che impegnano ogni giorno i data scientists di TIM per raccontare il Festival attraverso i Big Data.