La storica voce degli Yes Jon Anderson ha annunciato che pubblicherà un album solista intitolato “1000 Hands” il prossimo 31 marzo. Anderson ha iniziato a lavorare a questo progetto, in un primo tempo chiamato “Uzlot”, ben 30 anni fa insieme ad Alan White e a Chris Squire, e lo definisce "una delle cose migliori che abbia mai fatto."

Dichiara al magazine statunitense Rolling Stone Anderson:

"Ho passato lunghi periodi di tempo per fare alcuni dischi, ma non ho mai intrapreso un viaggio come questo. Dire che per “1000 Hands” ci sia voluto molto tempo è un eufemismo, ma sono elettrizzato dal fatto che sia finalmente realtà e che i miei fan possano ascoltarlo. Penso che saranno lieti di ascoltare questa musica senza tempo, è una delle migliori cose che abbia mai fatto".