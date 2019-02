Il chitarrista dei Lynyrd Skynyrd Gary Rossington ha ricordato ai microfoni di Ultimate Classic Rock Nights di quando il suo compagno di band Ronnie Van Zant, morto all’età di 29 anni in un incidente aereo il 20 ottobre 1977, scrisse l’inno degli alfieri del Southern Rock (e quello di tutto il sud degli Stati Uniti) "Sweet Home Alabama".

La storia è conosciuta ma Rossington ci torna sopra. Racconta che Van Zant si sentì offeso da un paio di canzoni scritte dal cantautore canadese Neil Young che non descrivevano in toni propriamente lusinghieri il Sud, così pensò bene di scrivere una canzone anche lui.

Dice Rossington:

"Lo amavamo. Amavamo i suoi testi e la sua musica, e Ronnie era un suo grande fan. Mise quel verso su di lui (‘Well I heard Mister Young sing about her, Well I heard ole Neil put her down, Well, I hope Neil Young will remember, A southern man don't need him around anyhow’) perché avevamo appena registrato a Muscle Shoals e suonavamo nei club in tutte le piccole città dell'Alabama. Ed era bellissimo. Ci era piaciuto molto e le persone erano fantastiche".