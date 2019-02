"Io sono così. Ti vado bene? Non ti vado bene? Sticazzi. Adesso è così, per me". Arisa è più carica che mai. La partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con "Mi sento bene" segna la rinascita artistica della cantante, discograficamente ferma a "Guardando il cielo" del 2016. Il titolo della canzone sanremese è una sorta di manifesto che racconta la Arisa di oggi: "Una nuova Rosalba in città", proprio come recita il titolo del suo nuovo album, nei negozi dall'8 febbraio. "Ogni volta che si ritorna al Festival o che si propone un nuovo progetto lo si fa perché si ha qualcosa da dire", spiega la voce di "Sincerità", "la nuova Rosalba, in realtà, non è poi tanto nuova. Ha ripreso cose che aveva abbandonato per strada: la leggerezza, la voglia di ritmo, che all'inizio della mia carriera, dieci anni fa, rappresentava il perno fondamentale del mio progetto".

La nuova Rosalba risponde alle domande con un sorriso, facendo anche dell'autoironia: "Ho deciso di farmi influenza della gioia. Voglio essere sempre gioiosa e propositiva nei miei confronti e nei confronti degli altri. Spero che questo duri per sempre", dice. In questo periodo di assenza dalle scene Arisa ha viaggiato molto, e da sola: "Sono stata in Turchia, in India. Mi sono presa questi periodi per guardare le cose con distacco. Ho fatto tanta meditazione".

Il nuovo album ha visto Arisa lavorare con sei produttori diversi: Matteo Buzzanca, Matteo Cantaluppi, Dario Faini, Team Ithaka, Jason Rooney e Andro dei Negramaro. Tra gli autori coinvolti nel progetto anche Giulia Ananìa, Marta Venturini, Morgana Giovannetti, i compagni di etichetta Viito (Vito Dall'Erba e Giuseppe Zingaro). Cristiano Malgioglio firma invece "Amarsi in due", l'adattamento in lingua italiana di "Amar pelos dos", la canzone con cui Salvador Sobral vinse l'Eurovision Song Contest 2017. E a proposito di Eurovision, la cantante non nega che le piacerebbe rappresentare l'Italia sul palco della manifestazione: "Lo voglio davvero. Perché ho molte cose da dire al mondo intero". Tra marzo e aprile, intanto, sarà impegnata con il tour legato al nuovo album, il primo nei club.