Arisa annuncia che a partire dal prossimo 26 marzo sarà in tour lungo la nostra penisola con il ‘Una nuova Rosalba nei club’, dove presenterà i brani inclusi nel nuovo album “Una nuova Rosalba in città” in uscita l’8 febbraio.

Rosalba Pippa, questo il nome all’anagrafe della 36enne interprete di origine lucana, è in gara alla 69esima edizione del festival di Sanremo con il brano “Mi sento bene”.

26 marzo – Perugia – Afterlife

27 marzo – Roma – Largo Venue

29 marzo – Milano – Magazzini Generali

30 marzo – Firenze – Viper Theatre

5 aprile – Livorno – The Cage

6 aprile – Cesena – Vidia

8 aprile – Torino – Hiroshima Mon Amour

10 aprile – Padova – Hall

11 aprile – Brescia – Latteria Molloy

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone