Ieri sera durante la prima serata del Festival di Sanremo è andato in onda lo spot di TIM che lancia un contest per la ricerca di sognatori pronti a intraprendere un viaggio suborbitale. La voce di Mina che reinterpreta in italiano la canzone "Kiss the sky" di Jason Derulo e le immagini delle memorabili imprese di personaggi audaci, appassionati e visionari come Neil Armostrong, Charles Lindbergh e Amelia Earhart accompagnano il lancio dell'iniziativa di TIM che porterà una persona a vedere la terra da una prospettiva unica.



"Questa iniziativa rappresenta il primo esempio di comunicazione trasversale per TIM - racconta Luca Josi, Responsabile Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM -. Spesso si parla teoricamente di cose che poi non sai immaginare nella pratica. In TIM abbiamo realizzato un esempio di convergenza: con "Oltre i confini - Viaggia nello Spazio" abbiamo creato un progetto che, partendo da una telepromozione dedicata al più importante evento televisivo italiano di cui siamo sponsor unici - il Festival di Sanremo - ha dato vita a una colonna sonora cantata da Mina, adattata al racconto della nostra comunicazione, che sarà in esclusiva da questa sera su TIMMUSIC. Così il percorso del contest e della selezione del viaggiatore nello spazio si potrà seguire, dai primi di aprile, in un programma in esclusiva per TIMVISION".

