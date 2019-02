A due giorni dalla pubblicazione del loro nuovo EP "Agenda" - prodotto dallo stesso duo formato da Neil Tennant e Chris Lowe con la collaborazione di Tim Powell e atteso nei negozi in formato digitale per il prossimo venerdì, 8 febbraio (la versione fisica, in vinile, arriverà soltanto il prossimo 12 aprile) - i Pet Shop Boys hanno reso disponibile gratuitamente in Rete il nuovo brano "Give Stupidity a Chance":

Descritta dallo stesso Tennant come "una canzone satirica sulla scarsa qualità della leadership politica nel mondo contemporaneo", la canzone fa parte della lista di quattro brani che compone la pubblicazione, e che verranno svelati sul Web giorno dopo giorno fino alla data d'uscita di "Agenda".

"Ne abbiamo abbastanza degli esperti e dei loro pareri / perché far fronte ai fatti quando puoi ascoltare le sensazioni?", canta Tennant: "Dimentichiamoci le buone maniere in politica, parliamo da uomo a uomo / Alle tipe piace sempre, devi prendere tutto quello che puoi [in originale, "Gotta grab whatever you can", riferimento (non troppo velato) al famigerato "grab them by the pussy" trumpiano] / Trasciniamo il mondo in questa danza felice / diamo un'opportunità alla stupidità".