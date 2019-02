Questa sera, giovedì 7 febbraio, si svolge la terza serata del Festival di Sanremo 2019; si esibiranno i 12 artisti che non hanno cantato ieri, mercoledì 6. Stesso meccanismo di votazione: spettatori con il televoto (40% ), giuria demoscopica (30%) e sala stampa dell'Ariston (30%).

Questi i 12 cantanti di questa sera, in ordine alfabetico: l'ordine di uscita e la scaletta verranno comunicate verso le 19.30: aggiorneremo questa news appena sarà disponibile.

Ospiti della serata Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso, Raf e Umberto Tozzi, Fabio Rovazzi, Serena Rossi (che omaggerà Mia Martini, da lei recentemente interpretata nel docu-film "Io sono Mia") e Paolo Cevoli.