Anche Ornella Vanoni sul palco di Sanremo 2019. La grande interprete milanese torna al Festival dopo l'esperienza dello scorso anno, quando presentò insieme a Bungaro e Pacifico "Imparare ad amare". Stavolta come ospite. Ornella Vanoni si esibirà durante la terza serata, domani, giovedì 7 febbraio. Nella stessa serata saliranno sul palco dell'Ariston come ospiti anche Antonello Venditti (che porterà a Sanremo i festeggiamenti legati al quarantennale di "Sotto il segno dei pesci"), Alessandra Amoroso, Raf e Umberto Tozzi, Fabio Rovazzi, Serena Rossi (che omaggerà Mia Martini, da lei recentemente interpretata nel docu-film "Io sono Mia") e Paolo Cevoli.

