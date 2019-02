Questa sera, mercoledì 6 febbraio, si svolge la seconda serata del Festival di Sanremo 2019; si esibiranno nuovamente 12 dei 24 artisti in gara.

Saranno votati con lo stesso meccanismo di ieri (e con lo stesso di domani, giovedì, quando scenderanno in campo gli altri 12). Questa sera si esprimono gli spettatori con il televoto (40% ), giuria demoscopica (30%) e sala stampa dell'Ariston (30%).

Questi i 12 cantanti di questa sera, in ordine alfabetico: l'ordine di uscita e la scaletta verranno comunicate verso le 19.30: aggiorneremo questa news appena sarà disponibile.

Gli ospiti della seconda serata saranno Riccardo Cocciante, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Laura Chiatti e Michele Riondino (con un omaggio a Battisti-Mogol), Pio e Amedeo e Michelle Hunziker. Verrà inoltre assegnato a Pino Daniele il Premio alla Carriera.