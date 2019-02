Attivi dalla prima metà di questo decennio, gli O.R.k. - supergruppo composto dal cantante Lorenzo Esposito Fornasari, dal bassista dei Porcupine Colin Edwin, dal chitarrista dei Marta Sui Tubi Carmelo Pipitone e dal già batterista dei King Crimson Pat Mastelotto - pubblicherà il prossimo 22 febbraio un nuovo album di inediti in studio, intitolato "Ramagehead": il disco è stato anticipato presso il pubblico dal primo estratto, "Black Blooms", alla realizzazione del quale ha contribuito il già frontman dei System of a Down Serj Tankian.

Ecco, di seguito, la tracklist di "Ramagehead":

Kneel to Nothing

Signals Erased

Beyond Sight

Black Blooms (feat. Serj Tankian)

Time Corroded

Down the Road

Some Other Rainbow Part 1

Strangled Words

Some Other Rainbow

L'album sarà promosso per mezzo di un tour che prenderà il via il prossimo 15 febbraio dal Bronson di Ravenna, per poi proseguire alla volta di altre sei città italiane, Lugagnano (il 16), Torino (il 17), Perugia (il 19), Bari (il 21), Roma (il 22) e Milano (il 23): la serie di date - che toccherà anche Svizzera, Germania, Francia, Olanda, Scandinavia e Regno Unito, si chiuderà il prossimo 24 marzo a Bristol.