Non è una esagerazione: Superband di nome e di fatto. Il gruppo di musicisti che ogni sera suona al dopofestival è guidato da grandi musicisti del rock Italiano: Federico Poggipollini (Litfiba, Ligabue) e Sergio Carnevale (Bluvertigo, Nic Cester, Morgan, Baustelle, Max Pezzali, Max Gazzè) sono i capitani, a cui si aggiungono Roberto Dell'Era (Afterhours, The Winstons), Beatrice Antolini (cantautrice, dall'anno scorso nella band di Vasco Rossi) ed Enrico Gabrielli (Calibro 35, Mike Patton, PJ Harvey). Il tutto sotto la supervisione di Tommaso Colliva (Calibro 35 e produttore di fama internazionale, già al lavoro con i Muse tra gli altri) e Luca DeGennaro: il gruppo esiste infatti da oltre 10 anni anni e venne formato per esibirsi ad un "MTV Day", nel 2006, e da allora si è ritrovato diverse volte e in diverse incarnazioni.

Quella che vediamo al Dopofestival ha due missioni: da un lato, duettare con i cantanti in gara, su canzoni da loro scelte. E poi curare gli stacchetto dello show condotto da Rocco Papaleo. Una piccola storia del rock, che vai dai Led Zeppelin, a "The seed" dei Roots con con Cody ChesnuTT. Li abbiamo incontrati alle loro prove al Casino di Sanremo, e hanno suonato per noi.

Ecco il video.