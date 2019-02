Sono usciti tra la notte scorsa e questa mattina i primi videoclip ufficiali dei brani dei 24 artisti in gara a Sanremo 2019, che ha preso ieri il via sul palco del Teatro Ariston della cittadina ligure e incoronerà il vincitore della kermesse sabato 9 febbraio. Domani a raggiungere sul palcoscenico il direttore artistico Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio saranno solamente 12 degli artisti in gara – ai successivi 12 sarà dedicata la terza serata - e ad arricchire il secondo appuntamento con il Festival ci saranno gli ospiti Riccardo Cocciante, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Laura Chiatti e Michele Riondino, Pio e Amedeo e Michelle Hunziker. Il programma completo delle cinque serate lo trovate qui.

Potete vedere qui di seguito i videoclip dei brani, mentre se preferite rivedere le versioni dal vivo sul palco dell’Ariston dei cantanti in gara, le trovate tutte qui.

Francesco Renga, “Aspetto che torni”:

Nino D’Angelo e Livio Cori, “Un’altra luce”:

Nek, “Mi farò trovare pronto”:

Zen Circus, “L’amore è una dittatura”:

Il Volo, “Musica che resta”:

Loredana Bertè, “Cosa ti aspetti da me”:

Daniele Silvestri e Rancore, “Argentovivo”:

Ultimo, “I tuoi particolari”:

Paola Turci, “L’ultimo ostacolo”:

Motta, “Dov’è l’Italia”:

Boomdabash, “Per un milione”:

Simone Cristicchi, “Abbi cura di me”:

Negrita, “I ragazzi stanno bene”:

Ghemon, “Rose viola”:

Einar, “Parole nuove”:

Ex-Otago, “Solo una canzone”:

Anna Tatangelo, “Le nostre anime di notte”:

Irama, “La ragazza con il cuore di latta”:

Enrico Nigiotti, “Nonno Hollywood”:

Mahmood, “Soldi”: