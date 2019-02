"Facciamo appello ai governi europei affinché approvino il prima possibile la direttiva sul copyright, ponendo particolare attenzione all'articolo 13, che garantisce l'equa distribuzione dei frutti dell'opera creativa". La battaglia degli artisti per l'approvazione della direttiva europea sul copyright arriva anche al Festival di Sanremo 2019, con un appello di Nicola Piovani. Il compositore interviene nella discussione con un video messaggio:

"Le grandi piattaforme digitali devono rispettare l'opera dell'autore: il copyright è stata una grande conquista di civiltà della rivoluzione francese, adesso occorre fare in modo che non diventi un passo indietro sul piano della civiltà a causa della rivoluzione digitale".