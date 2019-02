View this post on Instagram

Il disco è finito. Uscirà dopo l’avventura a Sanremo. Sarà anticipato prima con dei singoli. Tenetevi pronti... un disco che andrà a chiudere il cerchio di ‘Pianeti’ e ‘Peter Pan’. Quando scrissi il primo volevo qualcosa che non avevo, sognavo di vivere in alto, volevo gridare al mondo che esistevo; ero convinto che una donna mi avrebbe cambiato la vita. Il secondo è stato l’album dove disegnavo le mie ambizioni concretizzate, volevo che ‘Peter Pan’ fosse la rappresentazione del sogno che si avvera, il ‘desiderio che muta in riuscita’. ‘Colpa delle favole’ è la consapevolezza che quando sogni troppo prima o poi arriva la realtà. E puoi far finta di non vederla, puoi camminare più veloce quando ti accorgi che è dietro di te, ma non puoi scappare per sempre. Un giorno tornai a casa, avevo la sensazione di aver avuto tutto quello che volevo, dalla vita privata a quella della musica. E questa strana sensazione di totale appagamento mi fece paradossalmente star male... mi misi al pianoforte, fissai il vuoto e pensai “non è colpa mia, è colpa delle favole.”