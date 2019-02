Ieri vi abbiamo anticipato una grossa notizia: il frontman dei Pearl Jam suonerà in versione solista per una seconda volta in Italia, il 17 giugno, al Festival Collisioni di Barolo.

L'annuncio ufficiale è arrivato tramite comunicato stampa alle 10.04 di oggi, 6 febbraio. Ma prima ancora è arrivata la conferma del nostro scoop: questa mattina, TicketMaster ha messo in vendita i biglietti tra le 8.30 e le 9.30, con oltre tre ore di anticipo sull'orario ufficiale, previsto per le 13.

La pagina è stata rimossa alle 9.33, ma siamo felici della conferma alla nostra anticipazione. Ancora più felice è chi è riuscito ad acquistare i biglietti in anticipo prima dell'apertura generale...

Eddie Vedder si esibirà il 15 giugno a Firenze Rocks!, assieme a Glen Hansard, che sarà presente anche nella data di Barolo. E' la seconda volta di Vedder in Italia da solista, dopo il grande concerto sempre a Firenze Rocks nell'estate 2017.