Come anticipato ieri da Rockol, il leader dei Pearl Jam Eddie Vedder si esibirà il prossimo 17 giugno a Barolo, nell’ambito del festival agri rock delle Langhe piemontesi Collisioni, che vede già in cartellone artisti quali Thom Yorke, Liam Gallagher, i Thirty Seconds To Mars, Salmo e diversi altri. Alla conferma ufficiale del set di Vedder si accompagna la notizia che anche sul palco del Collisioni – come nell’altro live previsto dalla voce di “Jeremy” il 15 giugno al Firenze Rocks del capoluogo toscano – l’artista statunitense sarà preceduto da Glen Hansard, che si prepara a dare alle stampe la prossima primavera la sua nuova fatica discografica, “This Wild Willing”.

I biglietti per il concerto di Barolo saranno disponibili dalle 13 di oggi ticketone.it e su tutti i punti vendita autorizzati.