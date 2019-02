In occasione del World Cancer Day, la Giornata Mondiale contro il Cancro promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ticketmaster UK ha annunciato di aver stretto un accordo con il Cancer Research UK, ente britannico finanziatore della ricerca sulla malattia, e con la sua rete di associazioni benefiche, per raccogliere fondi in vari mercati internazionali.

La controllata di Live Nation sosterrà le associazioni benefiche impegnate nella lotta contro il cancro in venti mercati tra Europa, Asia e Oceania: le iniziative a favore della ricerca oncologica spazieranno dalle attività di raccolta fondi dedicate ai dipendenti alla possibilità di aggiungere una donazione ai biglietti acquistati sui siti e-commerce di Ticketmaster, passando per campagne di sensibilizzazione dedicate al grande pubblico.

"Sono orgoglioso di annunciare la nostra partnership con Cancer Research UK", ha commentato Mark Yovich, presidente di Ticketmaster International: "Pensando alla vita di tutti i giorni, il cancro ha probabilmente toccato tutti noi da vicino – la nostra famiglia, gli amici o addirittura i colleghi. Unendo tutti i nostri mercati a livello internazionale, possiamo amplificare i nostri sforzi su scala globale, apportando un grande contributo alla lotta contro il cancro. I nostri team sentono grande affinità per questa causa, e ripongo grande speranza in ciò che insieme riusciremo a raccogliere per Cancer Research, quest'anno e in quelli a venire".

La filiale italiana di Ticketmaster ha siglato una partnership con AIRC, che nella giornata di lunedì 4 febbraio ha partecipato al World Cancer Day promuovendo la campagna "I Am and I Will": "Quella contro il cancro è una sfida per la quale ci impegniamo fortemente, come individui e come azienda", ha dichiarato Daniele Bei, Managing Director di Ticketmaster Italia, "Pertanto, per noi è un onore potervi contribuire e coinvolgere in questa nobile causa non solo i fan che ogni giorno acquistano biglietti sulla nostra piattaforma, ma tutto il grande pubblico italiano, chiedendo di unirsi a noi per combattere insieme questa battaglia".