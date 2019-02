È in arrivo a partire da domani una nuova serie, in edizione limitata, di formaggi abbinati ai grandi classici del rock – e non solo – degli anni Ottanta, inclusi brani della band di Axl Rose e dei Def Leppard. A lanciare la linea di latticini è stata la catena di supermercati della multinazionale tedesca Aldi, creando delle confezioni a tema con riferimenti tanto ai brani specifici quanto alle band alle quali appartengono, con i componenti della formazione trasformati in mucche, caprette e quant’altro. Alcuni esempi dei brani scelti: “Sweet Child O’ Mine” dei Guns N’ Roses che diventa “Sweet Cheddar of Mine”, “Pour Some Sugar On Me” dei Def Leppard che diventa “Pour Some Gouda on Me”, “Girls Just Wanna Have Fun” di Cyndi Lauper che diventa “Girls Just Wanna Have Fontina”, “Billie Jean” di Michael Jackson che diventa “Billie Goat Is My Lover”, “Total Eclipse of the Heart” di Bonnie Tyler che diventa “Total Eclipse of the Havarti”.

I gadget, per farvi un’idea dei costi, hanno prezzi che si aggirano intorno ai 3 dollari e mezzo a confezione. Potete vedere qualche foto qui.