Saranno Ex-Otago, Einar, Achille Lauro e Boomdabash i protagonisti della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana che oggi, giovedì 7 febbraio, Rockol incontrerà a Casa Sanremo, lo spazio aperto in concomitanza con l'annuale edizione della manifestazione canora che permetterà a artisti, addetti ai lavori e pubblico di incontrarsi.

L'incontro con gli Ex-Otago avrà luogo tra le 14 e 30 e le 15, al quale seguiranno quelli con Einar (tra le 15 e le 15 e 30) e con Achille Lauro (tra le 15 e 30 e le 16): la giornata si concluderà con l'intervista ai Boomdabash, che si terrà tra le 16 e le 16 e 30. Tutti gli incontri saranno ripresi in video e resi disponibili anche sulle pagine di Rockol.

Guarda qui tutte le interviste realizzate da Rockol a Casa Sanremo.