Il cantautore australiano ha quasi terminato – parole sue – l’ideale seguito di “Skeleton Tree” e aspettando che la prossima prova di studio dell'artista faccia il suo ingresso nei negozi, fisici e digitali, Nick Cave ha prestato la sua voce all’autore newyorkese Larry “Ratso” Sloman per una delle tracce, “Our Lady Of Light” del suo debutto discografico, “Stubborn Heart”, in uscita nel mese di aprile. Anche il sodale di Cave, tra le fila dei suoi Bad Seeds, Warren Ellis ha partecipato alla realizzazione del disco, e non è il solo: John Cale è co-autore di alcune canzoni e tra le collaborazioni spiccano anche i nomi di Sharon Robinson, Yasmine Hamdan e Imani Coppola.

“Sono orgoglioso di far parte di questo disco”, ha commentato la voce di “The Weeping Song” a proposito dell’album, composto da otto tracce originali più la cover di “Sad Eyed Lady Of The Lowlands” di Bob Dylan, parte di “Blonde on Blonde” (1966). Quanto a Ratso, il cantante ha così commentato “Stubborn Heart”: “Tutto riguardo a questo progetto è stato divertente. E sempre relativamente alle canzoni. Sono rimaste addormentate dal 1984. Meritavano una vita”. Tra le collaborazioni portate avanti in passato da Ratso ricordiamo i testi da lui scritti per Cale e il contributo fornito alla stesura delle autobiografie del frontman dei Red Hot Chili Peppers Anthony Kiedis e di Peter Criss dei Kiss.