Si è svolta ieri sera, 5 febbraio, la serata inaugurale della sessanovesima edizione del Festival di Sanremo - qui il nostro commento –, che si concluderà il prossimo 9 febbraio. Il secondo Festival con Claudio Baglioni alla direzione artistica ha visto andare in scena, nella serata di ieri, tutti e 24 i cantanti in gara e si è concluso con una prima votazione. In attesa che oggi tornino a cantare sul palco dell’Ariston 12 dei 24 artisti che hanno preso parte alla competizione, il canale YouTube ufficiale della Rai ha pubblicato i video di tutte le esibizioni dei cantanti. Potete vederli qui sotto, in ordine di uscita:

