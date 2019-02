Prima o dopo giunge un momento in cui ci si deve fermare e dire basta. A scendere dalla giostra dei concerti tocca al 77enne Signore del Funk George Clinton. Nella giornata di oggi ha annunciato le date del suo ultimo tour, il "One Nation Under a Groove Tour", che prenderà il via il 19 febbraio a Sydney (Australia) e si chiuderà, qualche mese dopo, il 18 agosto a Las Vegas (Nevada).

Ha detto il leader dei Parliament e dei Funkadelic a Rolling Stone:

"Arriva giusto in tempo. Mi piacerebbe continuare a farlo, ma avrò 78 anni tra qualche mese. Anche se mi sembra di avere appena iniziato, la realtà è che il gruppo deve continuare ad andare avanti".

Le prime date del suo tour, le nove che avranno luogo in Australia, Clinton farà da spalla ai Red Hot Chili Peppers. La collaborazione tra George Clinton e la band di Kiedis e Flea non è nuova, Clinton fu il produttore del loro secondo album “Freaky Styley” nel 1985.