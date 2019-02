Il prossimo 22 marzo esce la deluxe edition di “The Healing Game” del musicista nordirlandese Van Morrison. Una raccolta di tre dischi che propone le sessioni di registrazione, le collaborazioni e le esibizioni dal vivo realizzate ai tempi dell’album, originariamente pubblicato nel marzo 1997.

Il "Disc 1 - The Original Album Plus" unisce ai dieci brani di “The Healing Game” cinque pezzi bonus, precedentemente pubblicati come singoli o inclusi nelle compilation, riuniti ora per la prima volta in un unico album: "Look What the Good People Done", "At the End of the Day", "The Healing Game", "Full Force Gale '96" e "St. Dominic's Preview".

Il "Disc 2 - Sessions & Collaborations" include le prime versioni di "The Healing Game" e "Fire in the Belly" e una varietà di registrazioni inedite inclusa una versione jazz di "The Healing Game", quella integrale di "Sometimes We Cry", una cover di "A Kiss to Build a Dream On" e numerose collaborazioni inedite con il virtuoso chitarrista Carl Perkins. Nel disco 2 è ospite anche la leggenda del blues John Lee Hooker in ben due tracce - "Don't Look Back" e "The Healing Game" - tratta dall'album di Hooker del 1997 "Don't Look Back" prodotto proprio da Van Morrison e pubblicato lo stesso giorno di The Healing Game.

Il "Disc 3 - Live at Montreux 17 July 1997" trova Van all'apice dei suoi successi che ruggisce animatamente dal palco attraverso uno straordinario set dal vivo di The Healing Game, accanto alle canzoni da lui preferite del suo catalogo, e cover di Ray Charles, Anthony Newley, Sly Stone. La registrazione rarissima del Live a Montreux di Van Morrison diventa quindi ufficialmente disponibile per la prima volta - con un audio di prim'ordine – nella versione Deluxe.

Tracklist:

Disc 1 – (The Original Album...Plus)

Rough God Goes Riding Fire in the Belly This Weight Waiting Game Piper at the Gates of Dawn Burning Ground It Once Was My Life Sometimes We Cry If You Love Me The Healing Game

Bonus tracks

Look What the Good People Done At the End of the Day The Healing Game (single version) Full Force Gale '96 (single version) St. Dominic's Preview

Disc 2 - Sessions & Collaborations

The Healing Game (alternate version) (previously unissued) Fire in the Belly (alternate version) (previously unissued) Didn't He Ramble (previously unissued) The Healing Game (jazz version) (previously unissued) Sometimes We Cry (full length version) (previously unissued) Mule Skinner Blues A Kiss to Build a Dream On (previously unissued) Don't Look Back - John Lee Hooker The Healing Game - John Lee Hooker Boppin' the Blues - Carl Perkins & Van Morrison (previously unissued) Matchbox - Carl Perkins & Van Morrison (previously unissued) Sittin' on Top of the World - Carl Perkins & Van Morrison (arranged by Van Morrison) My Angel - Carl Perkins & Van Morrison (previously unissued) All By Myself - Carl Perkins & Van Morrison (previously unissued) Mule Skinner Blues - Lonnie Donegan & Van Morrison

Disc 3 - Live at Montreux 17 July 1997