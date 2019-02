Si svolge oggi, 6 febbraio il primo "Té con l'artista", presso Casa Siae, in piazza Colombo a Sanremo: ogni giorno il nostro caporedattore Gianni Sibilla scambierà qualche battuta con due degli artisti in gara al Festival, davanti ad una tazza di tè, dalle 17 in poi.

Il primo protagonista è Francesco Renga: diretta streaming su Facebook e qua, pochi minuti prima dell'inizio. Qua invece il programma completo della giornata. Nei prosssimi giorni, intervisteremo Il Volo, Ghemon, Geoff Westley, Nino D'Angelo con Livio Cori, Zen Circus e Daniele Silvestri con Rancore.