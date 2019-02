Assenti dalle scene discografiche dal 2015, anno di pubblicazione della loro ultima prova in studio sulla lunga distanza, "Kannon", i Sunn O))) pubblicheranno un nuovo album di inediti il prossimo mese di aprile: il disco, intitolato "Life Metal", è stato registrato da Steve Albini presso gli studi di sua proprietà Electrical Audio, a Chicago, già teatro delle session di - tra gli altri - Iggy and the Stooges, Neurosis e Breeders.

La band fondata da Stephen O'Malley e Greg Anderson si è avvalsa durante le session per il nuovo album dei contributi di Tim Midyett (già in forze in Silkworm, Bottomless Pit e Mint Mile) a basso e chitarra baritono e Anthony Pateras, che ha arrangiato le parti di organo sul brano "Troubled Air". Ecco, di seguito, la tracklist di "Life Metal":

1. Between Sleipnir's Breaths

2. Troubled Air

3. Aurora

4. Novae

L'album verrà promosso per mezzo di un tour europeo che partirà da Francoforte il prossimo 28 febbraio per concludersi dopo dodici tappe - nessuna delle quali prevista in Italia - a Bordeaux, in Francia, il 14 marzo successivo.

Durante la lavorazione di "Life Metal" i Sunn O))), sempre sotto la supervisione di Albini, hanno lavorato a un altro album, intitolato "Pyroclasts", che non verrà svelato prima del prossimo autunno.