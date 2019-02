Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa Rai in occasione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo:

TIM, per il terzo anno sponsor unico del Festival della Canzone Italiana, torna a Sanremo insieme a "la voce" di Mina che reinterpreta in italiano "Kiss the sky" di Jason Derulo.

Il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna e del primo collegamento Internet TIM sono i temi centrali delle telepromozioni che accompagneranno gli spettatori durante le cinque serate del Festival della Canzone Italiana.



Immagini delle memorabili imprese di personaggi audaci, appassionati e visionari come Neil Armostrong. Charles Lindberg e Amelia Earhart faranno ripercorrere i grandi momenti della storia alla conquista dello spazio. Lo spot si conclude allo Spaceport America in New Mexico da dove TIM inizierà una nuova avventura oltre i confini lanciando il contest alla ricerca di straordinari sognatori pronti a intraprendere un viaggio suborbitale per vedere la terra da una prospettiva unica.

Il racconto vedrà anche un importante capitolo sul palco del Teatro Ariston, con la voce di Mina e la presenza di Sven Otten.



La direzione creativa della campagna è di Luca Josi, Responsabile Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, ed è realizzata con la collaborazione di ArmosiA.