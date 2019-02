Poche ore dopo l'annuncio di Florence + The Machine come headliner della prima giornata della rassegna in programma presso l'ex Area Expo di Rho, alle porte del capoluogo lombardo, tra i prossimi 30 e 31 agosto, gli organizzatori di Milano Rocks! hanno svelato i protagonisti della seconda e ultima giornata del festival: a tenere banco sul palco della manifestazione il 31 agosto saranno Twenty One Pilots e Billie Eilish. I biglietti per gli show della band fondata da Tyler Joseph e Josh Dun e della giovane cantante americana saranno disponibili sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate a partire dalle 12 del prossimo venerdì, 8 febbraio, al prezzo di 60 euro per l'accesso all'area pit (quella più vicina al palco, separata dal resto della platea) e di 50 euro per l'ingresso generico. A entrambi gli importi vanno sommati i diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

Lo scorso anno tra il 6 e 8 settembre Milano Rocks! ha ospitato, sempre nell'area contigua a quella occupata dalla Fiera di Milano, band come Vaccines, Imagine Dragons, Franz Ferdinand, National, Thirty Seconds To Mars e Mike Shinoda, alla sua prima esperienza dal vivo come solista in Italia.