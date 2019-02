Quattro anni dopo il secondo posto di "Fatti avanti amore" Nek torna in gara al Festival di Sanremo con "Mi farò trovare pronto": "Sanremo ha un'energia in sé, non è più il Festival di chi si deve giocare l'ultima carta prima dell'oblio, ma una vetrina", spiega il cantante a proposito del suo ritorno. Il brano farà parte del suo nuovo progetto discografico, di prossima uscita: "Ho pensato a questa canzone per la struttura, per la melodia, per la forza energica che trasmette". Ecco la nostra videointervista: