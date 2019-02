E’ stato comunicato l’ordine di uscita dei cantanti durante la prima serata del Festival di Sanremo 2019: questa sera, 5 febbraio, si esibiranno tutti e 24 cantanti in gara, e ci sarà una prima votazione: televoto (40%) giuria demoscopica (30%) e i giornalisti della sala stampa dell'Ariston (30%) - qua il programma completo delle serate. Per quanto riguarda il televoto, oggi in conferenza stampa è stato specificato che ogni cantante avrà una finestra per il televoto, con apertura a chiusura, per evitare di favorire in questa sezione chi si esibirà prima e chi si esibira dopo, vista la lunga serata: l'inizio è previsto alle 20.45 e, da scaletta, il termine verso l'1 e 15. Ecco l'ordine di uscita dei cantanti in gara:

1. Francesco Renga - "Aspetto che torni"

2. Nino D'Angelo e Livio Cori - "Un'altra luce"

3. Nek - "Mi farò trovare pronto"

4. Zen Circus - "L'amore è una dittatura"

5. Il Volo - "Musica che resta"

6. Loredana Berté - "Cosa ti aspetti da me"

7. Daniele Silvestri - "Argento vivo"

8. Federica Carta e Shade - "Senza farlo apposta"

9. Ultimo - "I tuoi particolari"

10. Paola Turci - "L'ultimo ostacolo"

11. Motta - "Dov'è l'Italia"

12. Boomdabash - "Per un milione"

13. Patty Pravo e Briga - "Un po' come la vita"

14. Simone Cristicchi - "Abbi cura di me"

15. Achille Lauro - "Rolls Royce"

16. Arisa - "Mi sento bene"

17. Negrita - "I ragazzi stanno bene"

18. Ghemon - "Rose viola"

19. Einar - "Parole nuove"

20. Ex-Otago - "Solo una canzone"

21. Anna Tatangelo - "Le nostre anime di notte"

22. Irama - "La ragazza con il cuore di latta"

23. Enrico Nigiotti - "Nonno Hollywood"

24. Mahmood - "Soldi"

Gli ospiti della serata: Andrea Bocelli si esibirà ad inizio serata con Claudio Baglioni (accompagnato dal figlio Matteo), mentre Giorgia canterà nella seconda parte della serata. Tra gli ospiti non musicali il ritorno di Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria (che omaggerà il Quartetto Cetra).