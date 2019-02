E’ scomparso dopo una lunga malattia Giampiero Artegiani, musicista romano (era nato il 14 maggio del 1965).

Aveva debuttato all’inizio degli anni Settanta nei Semiramis, gruppo di progressive rock il cui unico album è “Dedicato a Frazz” (della band era Michele Zarrillo), uscito nel 1973.

Dopo lo scioglimento del gruppo, Artegiani si dedicò ‘insegnamento della musicoterapia, nel contempo militando come cantante e chitarrista in un gruppo pop dalla vita breve, i Carillon (un paio di singoli per la EMI sul finire deglia nni Settanta, dei quali il più noto è “Miss Mondo”).

In seguito operò come cantautore, vincendo la sezione Giovani del “Disco per l’Estate” con la canzone “Il sogno di un buffone”; contenuta nell’album del 1982 intitolato “Giampiero Artegiani”.

Nel 1984 partecipò al Festival di Sanremo con la canzone "Acqua alta in piazza San Marco".

Dopo un singolo del 1985 intitolato “Arrivarono gli Americani”,

torna al Festival di Sanremo 1986 con “…e le rondini sfioravano il grano”, classificandosi al terzo posto dietro "Grande grande amore" (canzone vincitrice) interpretata da Lena Biolcati e "La nave va" cantata da Aleandro Baldi.

Nel 1989 pubblica l'album “Dopo il ponte”.

Dopo due 45 giri successivi a questo secondo album, Artegiani abbandona l'attività di cantautore dedicandosi a quella di produttore artistico e di autore e compositore per altri artisti (fra cui Franco Califano, Michele Zarrillo, Silvia Salemi, Maria Carta).

Per Califano scrive parecchie canzoni, fra cui “Buio e luna piena”:

Il grande successo come autore arriva nel 1988, quando scrive (insieme a Marcello Marrocchi) la canzone “Perdere l'amore”, con cui Massimo Ranieri vince il Festival di Sanremo.

La collaborazione con Ranieri continua negli album “Perdere l’amore e “Un giorno bellissimo” (1991), e prosegue fino al 1995 con “La vestaglia”, anch'essa presentata a Sanremo.

Per Peppino Di Capri Artegiani scrive “Comme è ddoce 'o mare”, che partecipa nel 1991 all'Eurofestival classificandosi al settimo posto.

Nel 1994 scrive e produce i brani dell'album “Le memorie della musica”, l'unico in lingua italiana dell’artista sarda Maria Carta.

Sempre nel '94, in occasione del Festival, Artegiani mette insieme 11 vecchie glorie della canzone italiana, come Nilla Pizzi, Mario Merola, Wess, Jimmy Fontana, e crea la "Squadra Italia". Questa formazione inedita partecipa al Festival di Sanremo con un brano scritto da Artegiani in collaborazione con Marcello Marrocchi: "Una vecchia canzone italiana".

A al Festival di Sanremo è legato il sodalizio con Silvia Salemi, per la quale scrive, arrangia e produce artisticamente tutti i suoi album. L'esordio avviene nel 1996 con “Quando il cuore” (quinto posto tra le Nuove Proposte), e si perfeziona l'anno seguente con la sua “A casa di Luca”.



Nel 2008 torna a collaborare con Michele Zarrillo, per il quale scrive “L’ultimo film insieme”, in gara al Festival di Sanremo di quell'anno.

In seguito continua la collaborazione come autore con Zarrillo, per gli album “Unici al mondo” e "Vivere e rinascere”.

Nel 2016 Giampiero Artegiani aveva riformato, con Paolo Faenza e Maurizio Zarrillo, i Semiramis, pubblicando un CD e DVD live, con riprese effettuate nel teatro La Claque di Genova.