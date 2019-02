Sono stati annunciati oggi i primi nomi del Milano Rocks, il festival della scuderia Live Nation “gemello” del più noto Firenze Rocks. Ad aprire la rassegna all’Open Air Theatre dell’Area EXPO di Rho saranno Florence and the Machine e i The 1975: entrambi andranno in scena il prossimo venerdì 30 agosto.

I biglietti per i live saranno disponibili in anteprima sull’app ufficiale di Milano Rocks dalle 11 di giovedì 7 febbraio e dalle 12 di venerdì 8 febbraio su ticketone.it e su tutti i canali autorizzati. I prezzi sono i seguenti:

PIT, € 55,00 + diritti di prevendita

Posto unico, € 45,00 + diritti di prevendita

La formazione capitanata da Florence Welch ha altre due tappe in programma per quest’anno nel Belpaese, la prima il 17 marzo a Bologna e la seconda il giorno successivo a Torino. Quello del Milano Rocks è, al momento, l’unico appuntamento estivo della band nella Penisola. Nelle scorse settimane i Florence and the Machine, discograficamente fermi a “High as Hope” dello scorso anno, hanno svelato i due nuovi brani “Moderation” e “Haunted House”.

Il concerto all’Area EXPO di Rho è, invece, l’unico previsto in Italia dalla band britannica guidata da Matthew Healy, che lo scorso anno ha dato alle stampe il suo “A Brief Inquiry into Online Relationships”, ideale seguito del precedente “I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It” (2016).

Nella scorsa edizione sono transitati per la rassegna meneghina artisti quali, tra gli altri, Thirty Seconds To Mars, Mike Shinoda dei Linkin Park, i Franz Ferdinand, i National e gli Imagine Dragons.