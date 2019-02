Dopo il già annunciato appuntamento del prossimo 15 giugno a Firenze Rocks!, il frontman dei Pearl Jam si fermerà nella Penisola per un altro concerto da solista in Italia. Secondo diverse fonti consultate da Rockol, tra cui l'informatissimo fan site PearljamOnLine.it, Eddie Vedder dovrebbe essere protagonista di un secondo show a Barolo il prossimo 17 giugno, nella sede dove normalmente si svolge il Collisioni festival. Il tutto averrebbe due giorni dopo la sua apparizione con Glen Hansard nel capoluogo toscano.

A Rockol risulta che si parli da diversi giorni di questa seconda data nel nord Italia, e che sia considerato come location anche Torino. Pare però che alla fine si sia deciso per Barolo - complice la passione di Vedder per il vino delle Langhe - non è raro vederlo sul palco proprio con una bottiglia di Barolo.

La rassegna piemontese, che per il momento ha annunciato nel proprio cartellone per la prossima estate sia artisti internazionali - tra gli altri, Liam Gallagher, Macklemore e il frontman dei Radiohead Thom Yorke - e nazionali, come Max Gazzé e Carl Brave, Maneskin e Salmo - ha fatto sapere nella mattina di oggi, martedì 5 febbraio, di essere pronta ad annunciare un nuovo grosso nome da aggiungere alla line-up dell'edizione 2019, rafforzando questa ipotesi: