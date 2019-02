Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa Rai in occasione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo:

Per la 69esima edizione del Festival di Sanremo, la Rai presenta un’offerta Digitale e Social sempre più ricca e articolata. Dopo i successi della passata stagione al Forte Santa Tecla, sede delle attività social di Rai Uno e della Digital Room in collaborazione con RaiPlay, anche per il 2019 l’offerta digital si sviluppa su tutte le piattaforme non lineari: da RaiPlay, nella versione App e browser, al sito ufficiale, ai social network.

Il Forte Santa Tecla anche quest’ anno è punto nevralgico della settimana sanremese e ospita, tra le altre iniziative, la Digital Room della Rai per un’esperienza immediata, autentica e interattiva del Festival.

Da un lato il “racconto social” in tempo reale dell’evento (serate, ospiti, backstage) su Twitter, Instagram, Facebook a cura della redazione di Rai Uno; dall’altro gli esclusivi appuntamenti live con gli artisti in gara sui profili social di Sanremo.

La pagina Facebook di Sanremo è dedicata alla community, uno spazio di incontro e condivisione di commenti, da parte degli utenti e dei fan degli artisti in gara, in Italia e all’estero. Il profilo Twitter, invece, è dedicato a un racconto costante e sempre aggiornato dell’evento, mentre Instagram arricchisce il racconto social con le sue storie leggere e ironiche sui protagonisti e il dietro le quinte del Festival.

Le interviste live agli artisti in gara a Sanremo 2019 sono condotte dalla digital entertainer Annie Mazzola nella Digital Room della Rai.

Ogni giorno cinque incontri live con gli artisti che, grazie alla mediazione di Annie, possono interagire con i propri fan sugli account ufficiali del Festival e di Rai Uno. Un’occasione unica per gli utenti di entrare in contatto diretto con gli artisti, gli ospiti e il cast dell’evento musicale più amato d’Italia.

Le interviste vengono lanciate giorno per giorno da una call to action e gli utenti sono invitati a commentare con le proprie domande prima e durante il Facebook Live.

Prima delle interviste, sui social saranno lanciate delle note introduttive, “spigolature” a cura di Eddy Anselmi, un esperto del Festival, in diretta su Facebook, sulle Instagram stories e pubblicate sul canale Youtube della Rai.

Per la prima volta in occasione della 69esima edizione la Rai realizza GIF animate e un pacchetto di sticker brandizzati Sanremo.

Come ogni anno, il racconto del festival sui Social è un racconto corale: guidato dai profili di Sanremo e coadiuvato dai profili social di Rai Uno, Radio Due, RaiPlay e RaiOfficial News.

RAIPLAY segue il Festival di Sanremo con un’offerta ricca, esclusiva e tempestiva, su pc, tablet, smartphone, smart e app tv.

Già a partire da venerdì 1 febbraio in home page vengono pubblicate, in esclusiva RaiPlay in una fascia dedicata, le 24 interviste di presentazione ai cantanti in gara. Per tutto la settimana del Festival, inoltre, la fascia ospita le impressioni a caldo degli artisti e dei protagonisti, interviste, conferenze stampa ed altri contenuti realizzati esclusivamente per RaiPlay.

Da martedì 5 febbraio e per tutta la settimana il focus di RaiPlay lancia le dirette delle serate, le conferenze stampa, il DopoFestival; e - il giorno seguente - il ‘rivedi’ dei video integrali della serata precedente, oltre ai contenuti più rilevanti selezionati dalla redazione di RaiPlay.

Sempre da martedì 5 febbraio in home page vengono pubblicate altre tre fasce dedicate, rispettivamente alle canzoni in gara, immediatamente disponibili subito dopo l’esibizione, ai momenti salienti dello spettacolo (gag, ospiti, ecc.), al DopoFestival con clip estratte dal programma.

Agli utenti del canale Rai YouTube vengono offerte tutte le canzoni del Festival e una selezione dei momenti di spettacolo più accattivanti, oltre agli estratti delle interviste realizzate ogni giorno nella Digital Room da Annie Mazzola, mentre gli utenti del portale di MSN hanno a disposizione tutte le canzoni ed i contenuti non integrali del Festival.

Tra i contenuti ricorrenti dell’offerta RaiPlay, sulla propria piattaforma e sul canale You Tube, due sono realizzati ad hoc per la settimana del Festival: “Happy Birthday Tu” e “Timeline Focus”.

"Happy Birthday Sanremo" è il commento scanzonato e musicale delle serate sanremesi, fatto dai "TU - la band troppo duo" che ha già prodotto, in collaborazione con Rai3, la web serie "Happy Birthday TU" dedicata alle grandi interpreti della musica leggera italiana omaggiati nel giorno del loro compleanno. Per l'evento sanremese i TU propongono un ironico video di buon compleanno al Festival con tutti i record della sua storia e poi - anche tramite le Instagram stories e live sul profilo di Rai Tre - il commento musicale delle canzoni dei big (e dei vincitori), risuonate, ricantate, "coverizzate" quasi in diretta sui social e Raiplay.

L'attualità sanremese viene seguita, soprattutto per quanto riguarda i suoi risvolti social, da "Timeline - una storia al giorno dal primo all'ultimo social", primo programma in streaming multicanale su Raiplay, Youtube, Facebook, e Twitter, online ogni giorno alle 7.45 condotto da Marco Carrara in collaborazione con Rai3. Cinque puntate più l'approfondimento del sabato per raccontare come e cosa si è detto sui social dell'evento sanremese, vero evento anche digital.

Infine la redazione di RaiPlay aggiorna costantemente il sito www.Sanremo.Rai.it con tutti i contenuti audio video del Festival e con news dedicate alle ultime novità ufficiali e dal ‘dietro le quinte’ dell’Ariston.

Il Festival di Sanremo, come ogni anno, ha anche una “voce” ufficiale, quella di Radio 2. Tutto l’evento, naturalmente, è anche racconto digitale sulle piattaforme della radio attraverso foto, video in diretta e clip sul sito raiplayradio.it e sui social di @RaiRadio2: Facebook, Twitter e Instagram.

Tra gli appuntamenti da non perdere, le dirette video streaming su RaiPlay Radio e sul canale You Tube della RAI di “Radio2 Social Club”, in onda dalle 10:35 alle 12:00, e dello Speciale dal Teatro Ariston durante la messa in onda del Festival, con Ema Stockolma e Gino Castaldo dalla Blue Room, in onda dalle 21:00 a 00:30. Entrambi i programmi vengono seguiti anche dai profili social di Radio2.