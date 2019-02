L’appello non è dei più comuni e a incarnarlo è stato il road manager della band capitanata da Brendon Urie raccolta sotto il nome di Panic! At The Disco, Zack Hall: il componente dello staff della formazione losangelina ha chiesto, via Twitter, ai fan della band, di evitare le effusioni nei confronti del frontman Brendon Urie durante la sua tradizionale passeggiata tra il pubblico. “Ne ho abbastanza di questa schifezza di baciare Brendon durante la ‘passeggiata della morte’. Se lo vedo fare, sarete immediatamente cacciati dal concerto. Fine”, ha scritto il road manager lo scorso 2 febbraio. Anche lo stesso Brendon Urie ha confermato quanto detto da Hall, spiegando, sempre via social network: “Mi avvicino per un abbraccio e una ragazza, del tipo, mi bacia sul collo. Anche il bacio sul collo è molto intimo”. Concludendo: “Per favore smettete di baciarmi durante la ‘passeggiata della morte’".

La band del Nevada è attualmente impegnata nel tour in Nord America a supporto del suo “Pray for the Wicked”, sesta prova di studio per Urie e compagni, giunta sul mercato lo scorso anno. La branca europea della tournée prenderà il via la prossima primavera con la data di Amsterdam. Non sono al momento previste tappe italiane.