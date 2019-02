E’ stato presentato oggi a Sanremo Caliel Next Generation, “il primo videosocial interattivo a carattere musicale”: nato per essere al servizio delle esigenze di artisti, produttori ed etichette indipendenti, Caliel Next Generation è un progetto made in Italy basato principalmente sull'utilizzo di nuove strategie e nuove tecnologie che, come spiega l’ideatrice Valentina Gautier, “sfruttando la rete, accorcia le distanze, abbatte i costi, favorisce visibilità e opportunità; una piattaforma web realizzata tenendo conto dell' esigenza primaria di ogni artista: avere la possibilità di raggiungere il pubblico, auto-sovvenzionarsi e garantirsi una promozione efficace presso i canali media”.

La novità unica nel suo genere è la sezione del sito “Webcam band”, che consente ad ogni artista di entrare in una room virtuale in cui interagire in audio e video in alta qualità con in propri ospiti e fan, “uno spazio interamente personalizzabile e fruibile in totale autogestione utilizzabile come un club virtuale per fare live, crowdfunding, formazione on line, dare sfogo alla propria creatività e costruire il proprio palinsesto”.