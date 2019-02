Da quando il regista Bryan Singer ha lasciato il set di “Bohemian Rhapsody”, Rami Malek, al quale è stato affidato il difficile compito di calzare i panni di Freddie Mercury nel biopic uscito lo scorso mese di novembre, è sempre stato restio a esprimersi riguardo al cineasta e alle ragioni del suo addio alla pellicola, mai chiarite nel dettaglio se non con la laconica formula “licenziato dalla produzione”. Intervistato dall’Hollywood Reporter lo scorso weekend, Malek si è così espresso su Bryan Singer, nel 2017 accusato di violenza sessuale dall’attore Cesar Sanchez-Guzman – che stando alle testimonianze raccolte dall’Atlantic nella sua inchiesta sul caso non sarebbe il solo (all’epoca) minore ad aver avuto contatti intimi con il regista: “Il mio cuore è vicino a chiunque abbia dovuto vivere qualcosa di simile a quello che abbiamo sentito e che è là fuori. È orribile, è incredibile che questo accada, apprezzo molto quello che hanno saputo fare e [so] quanto deve essere stato difficile per loro. Alla luce dell’era MeToo, è orribile che questo sembri esistere ancora”.

All’epoca del cambio di guardia alla guida di “Bohemian Rhapsody”, passata al regista Dexter Fletcher, l’attore aveva detto di non aver saputo nulla dell’ombra che pesava su Singer, denunciato poco dopo l’addio al set, e aveva sempre preferito non addentrarsi nella questione. A fare cambiare idea a Malek sarebbe stato, stando alle sue parole, il desiderio che nessuno “sentisse di non poter condividere la sua storia”, precisando che “tutti meritano una voce e chiunque voglia parlare di quello che è successo con Bryan merita che la sua voce venga ascoltata”. Per poi concludere: “Per chiunque cerchi un qualche conforto in tutto questo, Bryan Singer è stato licenziato. Bryan Singer è stato licenziato, penso che nessuno se lo aspettasse ma credo che dovesse succedere ed è successo”.

