Il rapper statunitense Soulja Boy, al secolo DeAndre Cortez Way, non estraneo ai problemi con la giustizia, è stato denunciato dalla sua fidanzata per averla aggradita e trattenuta contro la sua volontà, in un garage, legata a una sedia. L’episodio, stando a quanto riferito da TMZ, risale alla mattina di ieri, 3 febbraio, quando la fidanzata dell’artista ha cercato di lasciare la casa di Los Angeles di Soulja Boy dopo una litigata. Per impedirlo, la voce di “Crank That (Souja Boy)” l’avrebbe colpita con un pugno e presa a calci, per poi portarla nel garage dell’abitazione e legarla a una sedia con un cavo elettrico. La ragazza dichiara di essere stata così trattenuta per sei ore. Una volta liberata, ha denunciato Soulja Boy ed è subito andata all’ospedale, dove le hanno diagnosticato tre costole rotte e una commozione cerebrale. Alla testata di gossip statunitense la polizia ha confermato l’apertura di un’indagine in merito, rifiutandosi però di fornire ulteriori informazioni.

Il rapper è stato arrestato – e poi rilasciato su cauzione - per la prima volta nell’ottobre 2009 per essere fuggito, dopo che la polizia gli aveva ordinato di fermarsi, nel corso di una serie di riprese video in una casa abbandonata. Anche nel 2014 Cortez Way è finito in arresto per detenzione d’armi in macchina. L’artista è stato anche denunciato da alcuni colleghi del mondo del music biz, come William Lyons, ideatore del suo nome d’arte, e il musicista Skrill Dilly, per presunte minacce di morte nei suoi confronti. Secondo quanto riportato dal magazine a stelle e strisce Consequence of Sound, Soulja Boy si troverebbe al momento in libertà vigilata per una condanna per detenzione di armi da fuoco.

Leggi anche: 21 Savage è stato arrestato e rischia l’espulsione dagli Stati Uniti