Nato il 13 marzo 1939, Neil Sedaka, cantante e compositore statunitense (ha scritto, da solo o con altri, oltre 500 canzoni), vanta tre numeri uno nelle classifiche di “Billboard” (“Breaking up is hard to do”, nel 1962, “Laughter in the rain” nel 1974, “Bad blood” nel 1975). Anche in Italia Sedaka ha avuto un (breve) periodo di popolarità, nella prima metà degli anni Sessanta, quando ha inciso e pubblicato alcune canzoni cantando in italiano. Ecco nelle pagine che seguono una selezione di queste interpretazioni nella nostra lingua.