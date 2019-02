Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa Rai in occasione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo:

TIM, sponsor unico per il terzo anno consecutivo, torna a Sanremo per partecipare al grande spettacolo del 69° Festival della canzone italiana insieme a "la voce" di Mina, testimonial degli spot di TIM.

Torna sul palco dell'Ariston il premio TIMMUSIC che verrà consegnato al brano in gara più ascoltato in streaming su TIMMUSIC nei giorni del Festival. Per rendere ancora più avvincente la competizione, quest'anno potranno partecipare all'assegnazione del prestigioso premio, non solo i clienti TIM, ma anche tutti gli appassionati della musica italiana ai quali TIM ha reso disponibile gratuitamente l'accesso alla piattaforma per il mese di febbraio.

Gli artisti in gara e gli ospiti della manifestazione saranno accolti nel "TIMMUSIC Studio" al Forte Santa Tecla per raccontare le loro esperienze sanremesi attraverso "Radioplaylist" esclusive che saranno disponibili sull'App. Tutti gli incontri con gli artisti ed altri contenuti si potranno vedere sul canale live e on demand che TIMVISION dedicherà al Festival di Sanremo. Grazie a TIM, inoltre, gli appassionati potranno seguire, in diretta dal red carpet, tutte le sere su TIMVISION e sui profili social di TIMMUSIC uno show condotto da Carolina di Domenico e Elisa D'Ospina con ospiti in studio.

L'occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna e del primo collegamento Internet saranno invece i temi centrali dello spot speciale di TIM che accompagnerà i telespettatori durante le cinque serate televisive. All'interno di questo racconto TIM cerca gli "straordinari sognatori" che vorranno mettersi in gioco in un'indimenticabile iniziativa televisiva, verso mete inesplorate, oltre i confini dell'immaginazione. Lo spot speciale avrà il suo momento culminante sabato sera sul palco del Teatro Ariston, con la voce di Mina e la presenza di Sven Otten.

Dopo il successo delle precedenti edizioni sarà presente a Sanremo anche la TIM Data Room per seguire il Festival e raccontare l'evento attraverso le conversazioni generate dalla Rete. I contenuti social e i trend topic più curiosi che circolano sul web sono già protagonisti di "PrimaFestival" dal 25 gennaio, e saranno raccolti e analizzati per tutta la durata della kermesse.

Le nuove frontiere della tecnologia mobile arrivano a Sanremo. In occasione del Festival, infatti, TIM ha acceso nella la città dei fiori le prime antenne per la nuova rete 5G. Si tratta di un'importante accelerazione tecnologica che vede Sanremo tra le prime città d'Italia ad essere dotate di questa nuova tecnologia, grazie alla quale verrà coperta tutta l'area del centro della città. Per sperimentare in prima persona la nuova tecnologia, TIM offre al Forte Santa Tecla e a Casa SIAE, in Piazza Cristoforo Colombo, la possibilità di immergersi nella realtà virtuale resa ancora più immersiva-emozionale dalle prestazioni della rete 5G.

Per rispondere alle esigenze di un maggiore traffico dati e voce durante la manifestazione, TIM ha potenziato il servizio posando più di 66 chilometri di fibra, superando così a Sanremo il 87% di copertura. Inoltre nel comune TIM mette a disposizione la miglior tecnologia 4.5G con la copertura del 99% della popolazione.