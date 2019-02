Toccherà anche il nostro Paese il tour europeo che la band oggi guidata da Michael Wilton e Eddie Jackson ha organizzato per promuovere dal vivo la propria nuova prova in studio sulla lunga distanza, "The Verdict", attesa nei negozi entro il prossimo primo marzo: i Queensrÿche saranno di scena sul palco del Rock Planet di Pinarella di Cervia il prossimo 6 agosto per l'unico appuntamento con i fan italiani previsto per i prossimi mesi. I dettagli relativi ai prezzi e alle modalità di messa in vendita dei biglietti per l'evento verranno resi noti mel corso dei prossimi giorni.

La tournée 2019 dei Queensrÿche nel Vecchio Continente prenderà il via il prossimo 25 luglio da Berlino, per poi dirigere alla volta di - tra le altre città - Lubiana, Monaco di Baviera, Parigi, Londra ed Essen, in Germania, dove la stringa di date terminerà dopo diciannove appuntamenti.

Prodotto, mixato e masterizzato dal già collaboratore di Rob Zombie e Hatebreed Chris "Zeuss" Harris, "The Verdict" ha visto il nuovo frontman della band Todd La Torre - entrato in formazione dopo l'abbadono di Geoff Tate nel 2012) registrare le parti di batteria in studio al posto di Scott Rockenfield, attualmente in aspettativa dalla band per dedicare più tempo alla propria famiglia: lo stesso Wilton, nel corso di un'intervista a Ultimate Guitar, ha fatto sapere come "The Verdict" sia caratterizzato da atmosfere decisamente più dure rispetto al suo predecessore, "Condition Hüman" del 2015.