Paola, con la sorella Chiara e da sola

Paola Iezzi (nata il 30 marzo del 1974) e la sorella Chiara hanno iniziato l’attività musicale come coriste degli 883, per poi diventare artiste in coppia debuttando al Sanremo 1997 e vincendo nella categoria “Giovani” con “Amici come prima”. E’ seguita una lunga attività discografica (otto album a nome Paola e Chiara) inframmezzata da escursioni soliste. Di seguito riproponiamo i video di alcuni dei successi della coppia, e nelle ultime pagine di canzoni interpretate dalla sola Paola.