Per promuovere la messa all'asta di oltre 120 degli strumenti musicali in suo possesso - per lo più chitarre, compresa la leggendaria Black Strat, la Fender Stratocaster del 1969 utilizzata dal già chitarrista dei Pink Floyd durante le session di registrazione di "The Dark Side of the Moon" del 1973, David Gilmour ha reso disponibile sul proprio canale YouTube ufficiale il video dell'esecuzione di "Comfortably Numb", classico della band britannica originariamente incluso nel capolavoro concepito da Roger Waters nel '79 "The Wall", tenuta sul palco dell'Anfiteatro Romano di Pompei il 7 e l'8 luglio del 2016 (e già inclusa nel disco dal vivo "Live at Pompeii" del 2017).

Durante l'esecuzione del brano Gilmour aveva imbracciata proprio la Black Strat, chitarra che ha accompagnato l'artista per buona parte della sua carriera, ma che - come spiegato dallo stesso chitarrista nella nota che ha accompagnato la messa all'incanto degli strumenti - "è giunto il momento di lasciarsi alle spalle. Le chitarre sono fatte per essere suonate, e il mio augurio è che - nelle mani di chiunque finiscano - continuino a regalare ai loro nuovi proprietari il dono della musica".

L'asta avrà luogo presso la sede newyorchese di Christie’s tra i prossimi 14 e 19 giugno, non prima che la collezione venga esposta al pubblico a Londra (tra il 27 e 32 marzo, a King Street) e Los Angeles (tra il 7 e 11 maggio).