Avrà luogo a Casa Sanremo, nell'ambito della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana, il prossimo venerdì 8 febbraio, alle 16,30, l'incontro "Dal digitale al vinile – Quali prospettive per gli artisti?", conferenza alla quale prenderanno parte esperti e addetti ai lavori incentrata sugli scenari futuri della discografia. Al dibattito saranno presenti Sergio Cerruti (Presidente AFI), Enzo Mazza (Presidente SCF), Roberto Razzini (AD Warner Chappel Music Italia/Consigliere di Gestione SIAE) e Andrea Rosi (Presidente & Ceo Sony Music Ent. Italy) in rappresentanza di discografici ed editori, Claudio Ferrante (CEO & Founder Artist First) e Chiara Santoro (Music Content Partnerships manager, Italy, Spain & Portugal, YouTube & Google Play) in rappresentanza dei distributori fisici e digitali, Paolo D'Alessandro (Motion Management) in rappresentanza delle società di management, Daniele Parascandolo (Direttore Artistico Magellano Concerti) in rappresentanza dei promoter e Andrea Miccichè (Presidente Nuovo Imaie) in rappresentanza delle società di collecting. All'incontro saranno presenti anche artisti la cui identità verrà confermata nei prossimi giorni.