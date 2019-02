Nell'ambito della sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italia Casa Sanremo ospiterà la Giuria degli Adolescenti, un panel di 130 teenagers di età compresa tra gli 11 e i 22 anni organizzata da Radioimmaginaria, la web radio animata da teen ager con 42 redazioni in Italia e all'estero. La giuria decreterà il proprio vincitore del Festival della canzone italiana, assegnando un premio speciale. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Casa Sanremo e la prima radio in Europa fatta, diretta e condotta da adolescenti (11-17 anni), che da anni è presente nella Città dei fiori, durante la settimana del Festival, proprio per raccontare la kermesse dal punto di vista dei ragazzi. L'iniziativa mira appunto al coinvolgimento dei più giovani, tradizionalmente considerati lontani o poco interessati al Festival. Le nuove generazioni, che rappresentano una fetta importante dei fruitori di musica leggera, potranno, finalmente, dire la loro attraverso la giuria selezionata da Radioimmaginaria.

All'interno della sala "Pepi Morgia", la giuria di oltre 130 adolescenti, collegati in diretta da diverse città d'Italia di tutte le regioni, commenterà le performance dei cantanti in gara e stilerà ogni sera la propria classifica. L'ultima serata, 30 minuti prima della proclamazione ufficiale, verrà annunciato l'artista vincitore secondo la giuria di adolescenti, che assegnerà il proprio premio realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. Per poter entrare a far parte della Giuria degli Adolescenti, basta registrarsi a questo link http://radioimmaginaria.it/sanremo. Si vota da casa e in collegamento attraverso una piattaforma proprietaria messa a punto per l'occasione che garantisce l'anonimità del voto e la regolarità delle operazioni.

Ad essere premiati saranno anche i giurati: tre di loro, estratti a sorte, avranno modo di incontrare il loro cantante preferito tra quelli presenti al Festival.