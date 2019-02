Lo staff del cantautore romano ha annunciato oggi nuove tappe del "Vita ce n'è world tour", che vedranno Eros Ramazzotti protagonista sui palchi italiani ed europei nel corso del prossimo autunno: dopo il già annunciato appuntamento all'Ericsson Globe di Stoccolma il prossimo 30 ottobre, l'artista farà ritorno nella parte meridionale del Vecchio Continente prima all'Arena Stozice di Lubiana, il 23 novembre, poi - a partire dal 26 novembre - di nuovo in Italia, con date a Bolzano, Rimini (29 novembre), Ancora (3 dicembre), Eboli (6 dicembre), Firenze (14 dicembre) e Livorno (17 dicembre). I biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketOne e presso tutti gli altri operatori autorizzati.

Il "Vita ce n'è world tour" prenderà il via il prossimo 14 febbraio a Mantova, per poi spostarsi tra Germania e Lussemburgo fino alla fine del mese e tornare in Italia - a Torino, Milano e Roma - nella prima metà di marzo: dal 19 marzo il tour si sposterà prima in Europa e poi in nordamerica, per poi tornare sulla sponda orientale dell'oceano Atlantico a luglio.

Ecco, di seguito, l'elenco completo delle date del "Vita ce n'è world tour" a oggi confermate:

FEBBRAIO

14 Mantova,Palabam – (data zero)

17 Munich, Olympiahalle – (sold out)

18 Munich, Olympiahalle

20 Koln, Lanxess Arena

22 Luxembourg, Rock Hall – (sold out)

25 Stuttgart, Schleyerhalle



MARZO

2 Torino, Pala Alpitour – (sold out)

5 Milano, Mediolanum Forum

6 Milano, Mediolanum Forum

8 Milano, Mediolanum Forum – (sold out)

9 Milano, Mediolanum Forum – (sold out)

12 Roma, Palazzo dello Sport

13 Roma, Palazzo dello Sport

15 Roma, Palazzo dello Sport

16 Roma, Palazzo dello Sport – (sold out)

19 Lyon, Le Halle Tony Garnier

21 Madrid, Palacio Vista Alegre

23 Barcelona, Palau St. Jordi

25 Zurich, Hallenstadion

28 Paris, Accorshotel Arena

31 Brussels, Forest National



APRILE

1 Brussels, Forest National

3 Amsterdam, Ziggo Dome

5 London, Eventim Apollo

7 Marseille, Le Dome

9 Geneva, Arena

11 Leipzig, Arena

13 Mannheim, Arena - (sold out)

15 Vienna, Stadthalle



MAGGIO

14 Guadalajara, Auditorium Telmex

16 Mexico City, Auditorio Nacional

18 Monterrey, Banamex Auditorium

21 Los Angeles, Greek Theatre

24 Miami, American Airlines Arena

28 Panama City, Teatro Anayansi

31 Sao Paulo, Espacio Das Americas



GIUGNO

02 Rio De Janeiro, Vivo Rio

05 Santiago Del Chile, Movistar Arena

08 Buenos Aires, Luna Park

13 Laval, Place Bell

15 Toronto, Scotland Bank Arena

18 New York, Radio City Music Hall

20 Philadelphia, Metropolitan Opera House

22 Boston, Boch Center Wang Theatre

26 Chicago, Rosemont Theatre



LUGLIO

13 Bastia, Festival Festa Maió

16 Lucca, Lucca Summer Festival

18 Nichelino (To), Stupinigi Sonic Park

24 Las Palmas, Gran CanariaArena

27 Klagenfurt, Woethersee Stadium

29 Colmar, Foire Aux Vins D'Alsace

31 Carcassonne, Festival De Carcassonne



AGOSTO

03 Taormina (Me), Teatro Antico

04 Taormina (Me), Teatro Antico

06 Taormina (Me), Teatro Antico

15 Opatija, Festival Opatija



SETTEMBRE

11 Arena di Verona

12 Arena di Verona

14 Arena di Verona

24 Belgrade, Stark Arena

27 Athens, Faliro Pavilion

30 Skopie, Boris Trajkovski Vip Arena



OTTOBRE

3 Sofia, Arena Armeec Hall

5 Bratislava, O'Nepela Arena

8 Kiev, Sport Palace

11 Moscow, Crocus Hall

13 St. Petersburg, Ice Palace

15 Helsinki, Hartwall Arena

18 Kaunas, Zalgirio Arena

20 Warsaw, Torwar Hall

22 Prague, O2 Arena

24 Budapest, Arena

27 Copenaghen, KB Hallen

30 Stockholm, Ericsson Globe



NOVEMBRE

23 Lubiana, Arena Stozice

26 Bolzano, Palaonda

29 Rimini, RDS Stadium



DICEMBRE

3 Ancona, Pala Prometeo

6 Eboli (SA), PalaSele

14 Firenze, Mandela Forum

17 Livorno, PalaModigliani