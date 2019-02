Simone Cristicchi è in gara al Festival di Sanremo 2019 con "Abbi cura di me". La canzone segna il ritorno del cantautore romano sul palco dell'Ariston a distanza di sei anni dalla sua ultima partecipazione come artista in gara, mentre lo scorso anno Cristicchi fu ospite di Ermal Meta e Fabrizio Moro nella serata dei duetti. A proposito di "Abbi cura di me" il cantautore racconta: "La vivo come una specie di preghiera laica, universale. È una richiesta d'aiuto ed è un modo per dichiarare apertamente la fragilità dell'essere umano. Così è una canzone universale, con tutta la nostra fragilità e la nostra debolezza. Porto un messaggio molto importante per me, per la mia vita. Avevo qualcosa da dire".